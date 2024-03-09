¿Qué gastos hipotecarios puedo reclamar?

La cláusula de gastos es una cláusula que atribuye al consumidor el pago de todos los gastos de formalización del préstamo hipotecario. Estos gastos son los de notaría, gestoría, registro de la propiedad y tasación de la vivienda.

El Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de enero de 2019, fija que la entidad bancaria debería haber abonado el 50% de los gastos notariales, y el 100% de los gastos de Registro de la Propiedad, tasación y gestoría.

Por tanto, si pagaste estos gastos y conservas las facturas, puedes reclamar a la entidad con la que formalizaste el préstamo la restitución de estas cantidades.