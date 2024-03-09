¿Qué ocurre si no puedo pagar la hipoteca?

La devolución de una hipoteca se garantiza con la vivienda. Si hay impago, la entidad puede venderla para recuperar el dinero. Si la venta no cubre la deuda, el cliente responde con todos sus bienes, a menos que se acuerde la dación en pago. Actualmente existen ayudas para deudores con hipotecas hasta 300.000 euros y rentas bajas, cuando la carga hipotecaria ha aumentado significativamente.