¿Qué puedo hacer si mi hipoteca tiene IRPH?

Durante años los bancos contaron a los clientes que el IRPH era más seguro que el euríbor, porque variaba menos de un mes para otro. Pero muchas entidades no explicaron cómo se calcula este índice y que siempre cotizaría más alto que el euríbor.

En julio de 2023, la justicia europea sentenció que esa información era pertinente para los afectados y que no proporcionarla puede considerarse falta de transparencia, si así lo consideran los jueces españoles. Por tanto, el TJUE concluye que serán los tribunales españoles los que tendrán que determinar si esa falta de transparencia es suficiente para declarar abusiva la aplicación del IRPH.