¿Qué son el euribor y el diferencial hipotecario?

El euríbor es el tipo de interés aplicado a las operaciones entre bancos de Europa. Es decir, el porcentaje que paga como tasa un banco cuando otro le presta dinero. El euríbor se considera el tipo básico de referencia para el mercado hipotecario.

El diferencial es la parte fija que aplica el banco en adición al interés, y es siempre la misma durante toda la vida del préstamo. Por lo que en las hipotecas variables el interés aplicable en cada cuota será la suma del diferencial de la hipoteca y el índice del tipo de interés aplicable.