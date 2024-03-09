¿Qué ventajas tienen los socios adheridos de FACUA?
Hacerte socio adherido de FACUA es gratis y supone todas estas ventajas:
- Suscribirte a nuestros boletines de noticias, con información sobre los asuntos de actualidad que nos afectan como consumidores y las denuncias, alertas, campañas, estudios y reivindicaciones emprendidas por FACUA. De lunes a viernes, Consumidores en Acción. Y los domingos, FACUA informa.
- Unirte a plataformas de afectados por fraudes masivos para conocer tus derechos y las acciones llevadas a cabo por FACUA para defenderlos.
- Sumarte a nuestras campañas reivindicativas para exigir sanciones contra empresas que cometen abusos y mejoras legislativas para ampliar nuestros derechos como consumidores.
- Recibir información sobre asuntos de especial relevancia en los que te asesoraremos sobre tus derechos y cómo ejercerlos.
- Utilizar nuestras calculadoras. Averigua si cumples los requisitos para acceder a bonificaciones en las facturas de la luz y el gas, conoce cuál será la cuota mensual de un préstamo en función del tipo de interés que te apliquen, cuánto dinero tendrás que pagar en total si contratas un crédito con una cuota fija mensual…
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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