¿Qué ventajas tienen los socios de pleno derecho de FACUA?
Hacerte socio de pleno derecho de FACUA supone todas estas ventajas:
- Suscribirte a nuestros boletines de noticias, con información sobre los asuntos de actualidad que nos afectan como consumidores y las denuncias, alertas, campañas, estudios y reivindicaciones emprendidas por FACUA. De lunes a viernes, Consumidores en Acción. Y los domingos, FACUA informa.
- Unirte a plataformas de afectados por fraudes masivos para conocer tus derechos y las acciones llevadas a cabo por FACUA para defenderlos.
- Sumarte a nuestras campañas reivindicativas para exigir sanciones contra empresas que cometen abusos y mejoras legislativas para ampliar nuestros derechos como consumidores.
- Recibir información sobre asuntos de especial relevancia en los que te asesoraremos sobre tus derechos y cómo ejercerlos.
- Utilizar nuestras calculadoras. Averigua si cumples los requisitos para acceder a bonificaciones en las facturas de la luz y el gas, conoce cuál será la cuota mensual de un préstamo en función del tipo de interés que te apliquen, cuánto dinero tendrás que pagar en total si contratas un crédito con una cuota fija mensual…
- El asesoramiento de nuestros expertos para resolver las dudas que tengas sobre tus derechos en cuestiones realizadas con banca, energía, telecomunicaciones, seguros, vivienda, viajes y todos los temas que nos afectan como consumidores.
- La tramitación de tus reclamaciones por parte del equipo jurídico de FACUA. Nuestros juristas analizarán tu problema, prepararán la reclamación ante la empresa o administración que haya cometido el abuso para exigir una solución y presentarán una denuncia por vía administrativa para exigir sanciones cuando sea necesario.
- Si hay que acudir a la vía judicial, te ofreceremos orientación jurídica en demandas de procedimientos verbales de menos de 2.000 euros donde la ley no exija acudir con abogado ni procurador. Y en el resto de procedimientos, podrás beneficiarte de descuentos en la cuota extraordinaria por defenderte en los tribunales que aumentarán con tu antigüedad como socio. Además, si recuperamos tu dinero, logramos que te anulen deudas inexistentes o que te abonen una indemnización, no nos quedamos con ninguna comisión.
- Contarás con una zona privada en nuestra web desde la que podrás plantearnos consultas cuando sufras problemas y acceder a información sobre el estado de tus reclamaciones.
- Participar en cursos y talleres formativos sobre tus derechos para ayudarte a evitar fraudes y defenderte de ellos.
- Nuestra revista digital Consumerismo. Con entrevistas a personajes relevantes, artículos de opinión, análisis, reportajes y asesoramientos sobre los temas que afectan a tus derechos.
- Todos los familiares mayores de edad que convivan contigo pueden ser socios de pleno derecho sin tener que abonar ninguna cuota adicional. También tu pareja aunque no estéis casados, siempre que viváis juntos.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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