Quiero cambiar el plazo de amortización de mi préstamo hipotecario, ¿me pueden cobrar comisión?
La entidad financiera podrá cobrar una comisión por la novación del préstamo, que generalmente estará pactada inicialmente. No obstante, para el caso de la novación del plazo de vencimiento, la comisión está limitada legalmente, no pudiendo exceder del 0,1 por ciento del capital pendiente de amortizar.
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