¿Quiero pagar una parte de mi hipoteca ¿qué debo saber?
Durante la vida del préstamo, podemos devolver parte del capital prestado antes de su vencimiento. Las partes podrán convenir un plazo de comunicación previa que no podrá exceder de un mes.
Al ser una modificación del capital supone una modificación de las condiciones iniciales por lo que el banco podrá cobrar una comisión por los trámites que deba realizar así como para compensar lo que deja de ganar al dejar de percibir los intereses del capital que se amortiza anticipadamente, si así estuviese recogido en el contrato.
La amortización parcial anticipada de capital, según se haya pactado, implicará: una disminución del importe de las cuotas pendientes, por lo que se pagará menos al mes; o una disminución de la fecha de vencimiento, por lo que se acabará de pagar antes.