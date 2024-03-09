Si me retraso en el pago de la cuota mensual de la hipoteca ¿se me aplican intereses de demora?

Si te retrasas en el pago de la cuota mensual de tu hipoteca, se te pueden aplicar intereses de demora. Estos intereses están diseñados para penalizar el incumplimiento en el pago. Sin embargo, si el interés de demora es considerado abusivo y se declara nulo, no se aplica.

En ese caso, según el Tribunal Supremo, el préstamo continúa generando sólo el interés remuneratorio originalmente acordado, pero no los intereses de demora.