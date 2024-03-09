Tengo un préstamo hipotecario y la entidad me cobra una comisión por el mantenimiento de la cuenta que uso solo para el pago de la hipoteca, ¿puede hacerlo?
El Banco de España establece que no es posible el cobro de comisiones en las cuentas instrumentales de los préstamos, siempre que estas se usen exclusivamente para la gestión de dichos productos.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
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