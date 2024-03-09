Tengo una hipoteca variable o mixta y quiero cambiar a una fija ¿qué debo saber?

Si tienes una hipoteca variable o mixta con un tipo fijo inicial durante al menos tres años, y quieres cambiarla a un tipo fijo, puedes optar por modificar el tipo de interés de tu préstamo con tu entidad bancaria (novación), o trasladar tu hipoteca a otra entidad bancaria (subrogación).

En estos casos debes tener en cuenta que la comisión por reembolso o amortización anticipada del préstamo no puede exceder del 0,05% del capital reembolsado anticipadamente, aplicable sólo durante los primeros tres años del contrato.

Pasados estos tres años, no se podrá exigir compensación o comisión en caso de novación o subrogación donde se establezca un tipo de interés fijo para el resto de la duración del préstamo. Además, si la novación no implica una amortización anticipada de capital, no se podrá cobrar comisión alguna por este concepto.

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