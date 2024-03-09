¿Tiene que cumplir la web del Servicio de Salud algún criterio de accesibilidad?
Los organismos públicos deben seguir las reglas y normativas que promueven la accesibilidad universal. Esto se aplica especialmente en el contexto de las páginas web y aplicaciones para dispositivos móviles, asegurando que sean accesibles para todas las personas, incluyendo aquellas con algún tipo de discapacidad.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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