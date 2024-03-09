Vehículos de transporte con conductor (VTC)
¿Puedo viajar un menor sentado encima de un adulto en el VTC?¿Qué proporción de VTC debe corresponder a vehículos adaptados?Cuando pedí una factura, el conductor del VTC me dijo que la descargase en la aplicación, ¿puedo reclamar?El conductor del VTC ha obligado a mi hijo a ponerse el cinturón de seguridad, a pesar de ir sentado detrásHe pedido un VTC por la aplicación pero no estaba adaptada para personas con problemas de visi�ónTengo diversidad funcional y he solicitado un VTC pero han dado prioridad de transporte a otra persona que estaba esperando