El máximo órgano de gobierno de FACUA Almería es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada cuatro años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.
La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.
JUNTA DIRECTIVA
Presidenta
Isabel Haro Campos
Secretario general
Manuel Jorge García Flores
Tesorera
Margarita García Fernández
Vocales
Elena López Izquierdo
Nieves Lucía Pérez Pérez
Damián Cruz Calderón
Dolores Flores Moreno
Alicia Flores Moreno
El contenido de esta página se actualizó por última vez el 12 de junio de 2026.