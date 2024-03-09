El máximo órgano de gobierno de FACUA Almería es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada cuatro años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.



La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.



JUNTA DIRECTIVA



Presidenta

Isabel Haro Campos



Secretario general

Manuel Jorge García Flores



Tesorera

Margarita García Fernández



Vocales

Elena López Izquierdo

Nieves Lucía Pérez Pérez

Damián Cruz Calderón

Dolores Flores Moreno

Alicia Flores Moreno

El contenido de esta página se actualizó por última vez el 12 de junio de 2026.