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Lunes a jueves de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 horas
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Lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 horas.
Viernes de 9.00 a 14.00 horas.
Viernes de 9.00 a 14.00 horas.
Desde el 1 de julio hasta el 15 de septiembre, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
En Semana Santa, lunes a miércoles de 9:00 a 14:00 horas.
HORARIO DE NAVIDAD
24 y 31 de diciembre de 9:00 a 14:00 horas.
26 de diciembre, 2 y 5 de enero, cerrado.
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