Apple fa creure als seus clients que la garantia dels seus productes és de només un any per vendre'ls una ampliació
FACUA denuncia a l'empresa per publicitat enganyosa davant les autoritats de protecció al consumidor.
FACUA.org
España-28/09/2011
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a Apple davant les autoritats de protecció al consumidor per fer creure als seus clients que el període de garantia dels seus productes és de només un any per vendre’ls una ampliació a través d’una assegurança.
La companyia està enviant correus electrònics a usuaris on s’indica que la cobertura de reparacions d’un any del dispositiu és a punt de caducar perquè contractin el producte Apple Care Protection Pla. FACUA recorda que la legislació espanyola estableix que el període de garantia legal d’un producte nou és de dos anys des de la compra.
Independentment que el segur comercial ofert p
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