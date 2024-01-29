Únete para reclamar la devolución de los gastos de formalización de tu hipoteca cobrados ilegalmente

Si tienes o has tenido hipoteca, FACUA puede ayudarte a reclamar al banco que te devuelva los gastos que te cobró ilegalmente para la formalización del contrato.

Estas irregularidades las cometieron de forma generalizada las entidades bancarias hasta 2019. Ese año, tras una sentencia del Tribunal Supremo, se aprobó una ley que dejó claro qué gastos vinculados a la hipoteca tiene que afrontar el consumidor y cuáles el banco. Esa ley entró en vigor el 16 de junio de 2019. Pero hasta entonces, es raro encontrar una hipoteca en la que no nos obligaran a pagar cantidades que no teníamos por qué asumir.

¿Cuáles son las cantidades que puedes reclamar?

El 50% de los gastos notariales por la formalización de la hipoteca tenía que asumirlos el banco. Si los pagaste todos, la mitad te la tiene que reembolsar.

¿Te obligó a pagar la tasación del inmueble? Ese dinero también te lo debe devolver.

Si pusiste en manos de la entidad financiera todo el papeleo, el importe que te dijo que era para pagar a la gestoría tiene que reembolsártelo.

Y lo que te dijeron que tenías que abonar para pagar al Registro de la Propiedad por la inscripción de la hipoteca es otra cantidad que tiene que devolverte.

Así que si todavía no lo has hecho, presenta ya la reclamación al banco. Hazlo en una oficina donde te sellen una copia o envíale un burofax. En el caso de que no te conteste aceptando la devolución de todo el dinero que te cobró fraudulentamente más los intereses legales, puedes acudir a los tribunales.

Si eres socio de pleno derecho de FACUA, nuestro equipo jurídico puede prepararte la reclamación. Y si el banco hace oídos sordos o pretende devolverte menos dinero del que corresponde, podemos emprender acciones judiciales en tu nombre.

¿Y si hay que acudir a los tribunales?



La reclamación ante la entidad financiera está incluida en la cuota anual de socio. En caso de tener que acudir a los tribunales, si lo haces con FACUA te representará un abogado de nuestro equipo jurídico y la cuota extraordinaria que tendrás que aportar será de solo 302,50 euros (250 euros más IVA) más los honorarios del procurador y los posibles gastos de desplazamiento si los juzgados ante los que hay que interponer la demanda no están en la misma ciudad que nuestras sedes.



Si logramos una condena en costas contra el banco, recuperarás una parte o la totalidad de esas cantidades. Además, FACUA no se queda con ningún porcentaje de los gastos de formalización de la hipoteca que la sentencia determine que deben devolverte.