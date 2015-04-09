Aquestes són les 10 ONG espanyoles amb més seguidors a Twitter
Greenpeace torna a encapçalar el rànquing el 2015, seguida de la Fundació Internacional de Drets Humans i Metges sense Fronteres
FACUA.org
España-09/04/2015
FACUA-Consumidors en Acció ha elaborat per tercer any consecutiu el rànquing de les deu organitzacions no governamentals (ONG) espanyoles amb més seguidors a Twitter. Les nou primeres repeteixen les seves posicions el 2015.
Aquest any segueix encapçalant la llista la llista Greenpeace Espanya, amb 521.000 seguidors (arrodonits al miler), davant els 474.000 que tenia al maig de 2014. En segon lloc, la Fundació Internacional de Drets Humans, que compta actualment amb 452.000 followers (380.000 l’any passat). En el tercer, Metges sense Fronteres (330.000 enfront de 292.000 de l’any passat).
Amics de la Terra (278.000 enfront de 266.000) se situa en el quart lloc i Global Humanitària (197.000 enfront de 191.000) en el cinqu
Únete gratis para acceder a este contenido