Productes miracle
Biovea, denunciada per FACUA per vendre productes pseudomiraculosos, amb els que assegura prevenir i tractar el càncer i el VIH
La marca opera a tot el món venent a Internet. A Espanya té la seu a Córdoba.
FACUA.org
España-12/12/2011
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a l’empresa Biovea per vendre productes pseudomiracolosos amb els quals assegura prevenir o tractar el càncer i el VIH, entre altres malalties. La marca opera a nivell mundial venent a través d’Internet. A Espanya té la seva seu a Córdoba.
L’empresa ofereix a través de les webs biovea.com i biovea-espana.com un catàleg de més de 200 productes, entre ells suposats tractaments per al càncer, la sida, la depressió, l’ansietat, la disfunció erèctil, l’apoplexia i la fibromialgia.
Biovea també comercialitza medicaments per Internet, una pràctica prohibida per la legislació espanyola, que
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