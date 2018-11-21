Black Friday: 9 de cada 10 usuaris creuen que s'ofereixen descomptes falsos en una part dels productes
Consideren que aquesta irregularitat es produeix en la gran majoria de comerços, segons una enquesta de FACUA. L'associació convida a destapar amb l'etiqueta #BlackFraude a les xarxes socials.
FACUA.org
España-21/11/2018
9 de cada 10 consumidors creuen que la gran majoria de comerços que se sumen al Black Friday s’ofereixen falsos descomptes en una part dels seus productes. Així ho posa de manifest una enquesta realitzada per FACUA-Consumidors en Acció en la qual han participat 3.449 usuaris. Un any més, l’associació convida a utilitzar l’etiqueta #BlackFraude per destapar aquestes estafes a les xarxes socials.
El 88% dels usuaris que han contestat l’enquesta considera que la gran majoria de firmes falsegen part dels descomptes que s’ofereixen en el Black Friday. El 7% pensa que aquestes irregularitats són comeses per la meitat dels comerços i el 4% considera que són molt poques les que ofereixen falsos descompt
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