Brussel"les anuncia un pla per impulsar els serveis públics 'online'
Es busca augmentar l'ús de l'administració electrònica pels ciutadans fins a un 50% i per les empreses fins a un 80% per 2015.
FACUA.org
Europa-16/12/2010
La Comissió Europea ha presentat un nou pla d’acció sobre administració electrònica que pretén ampliar i millorar els serveis que els Estats membres ofereixen a través d’Internet i fomentar l’ús d’aquestes prestacions per part de les empreses i els ciutadans.
En concret, el programa, que preveu quaranta mesures concretes durant els cinc propers anys, s’emmarca en l’Agenda Digital per a Europa que té com a fi, entre uns altres, augmentar l’ús de l’administració electrònica pels ciutadans fins a un 50% i per les empreses fins a un 80% per 2015.
Per a això, les mesures del pla d’acció es divideixen en quatre categories: capacitació de l’usuari, mercat interior, eficiència i eficàcia de les administracions públiqu
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