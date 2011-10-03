Brussel"les demana que es garanteixi la protecció dels menors a les xarxes socials
Només dues de nou xarxes socials analitzades -Habbo Hotel i Xbox Live- tenen mecanismes per impedir l'accés als seus perfils a contactes aliens.
FACUA.org
Europa-03/10/2011
La Comissió Europea ha instat aquest divendres a les companyies gestores de xarxes socials a garantir una millor protecció dels menors després de comprovar que només dos de nou xarxes socials analitzades -Habbo Hotel i Xbox Live- tenen mecanismes per impedir l’accés als seus perfils a contactes aliens.
«Les xarxes socials han de prendre’s de debò la seva responsabilitat amb els joves», ha reivindicat la vicepresidenta de la Comissió Europea i responsable d’Agenda Digital, Neelie Kroes, després d’advertir que els menors no són freqüentment prou conscients dels riscos» que comporten les xarxes com l’assetjament o abusos sexuals.
Brussel»les demana més esforços a les xarxes socials després de concloure una investigació so
Únete gratis para acceder a este contenido