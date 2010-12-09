Brussel"les imposa una multa de 648 milions a cinc fabricants de pantalles LCD per pactar preus
Entre octubre de 2001 i febrer de 2006 les empreses es van posar d'acord sobre els preus i van intercanviar informació sobre projectes de producció futurs.
FACUA.org
España-09/12/2010
La Comissió Europea ha imposat aquest dimecres una multa de 648 milions d’euros a cinc fabricants de pantalles de cristall líquid (LCD) per a televisors i ordinadors -la firma coreana LG Display i les taiwaneses AU Optronics, Chimei InnoLux Corporation, Chunghwa Pictures Tubes i HannStar Display Corporation- per participar en un acord il»legal l’objectiu del qual era pactar els preus i repartir-se el mercat. Samsung Electronics es deslliura de la sanció per haver estat la primera empresa en delatar l’existència del càrtel.
«Les empreses estrangeres, igual com les empreses europees, han d’entendre que si desitgen vendre a Europa ho han de fer de forma lleial , ha dit el vicepresident de la Comissió i responsable de Competència, Joaquín Almunia</
Únete gratis para acceder a este contenido