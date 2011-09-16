Cada europeu llença a l'any 179 quilos de restes d'aliments
Les xifres augmentaran en un 40% fins a les 126 milions de tones anuals a l'altura de 2020, segons càlculs de la Comissió Europea.
FACUA.org
Europa-16/09/2011
Cada europeu tira uns 179 quilograms de restes d’aliments a l’any, ja siguin crus o cuinats, sense comptar amb els descartis de peix i altres deixalles agrícoles.
En total, Europa acumula gairebé 100 milions de tones de deixalles, unes xifres que augmentaran en un 40% fins a les 126 milions de tones anuals a l’altura de 2020, segons càlculs de la Comissió Europea. L’organisme subratlla la necessitat de reduir aquestes deixalles perquè això també revertiria en un augment de la seguretat alimentària.
Les llars són responsables del 42% del total de deixalles d’aliments, els productors del 39%, els distribuïdors del 5% i els serveis de catering del 14% restants, segons els resultats de l’estudi de Bio Intelligence Service publicat a l̵
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