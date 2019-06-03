Catalunya es nega a multar a Volkswagen pel frau de les emissions i justifica les seves irregularitats
L'Agència Catalana del Consum arxiva 1.081 denúncies sota l'argument que quan es van vendre els vehicles afectats l'empresa no estava obligada a informar sobre els nivells d'emissions de NOx.
FACUA.org
España-03/06/2019
L’Agència Catalana del Consum ha notificat a FACUA-Consumidors en Acció la seva decisió d’arxivar 1.081 denúncies de vehicles afectats pel frau de Volkswagen sota l’argument que quan es van vendre l’empresa no estava obligada a informar sobre els nivells d’emissions de Diòxids de Nitrogen (NOx), passant per alt que va fer creure als usuaris que complia la normativa europea que estableix determinats límits a aquestes emissions. L’associació considera escandalós que l’organisme públic encarregat de vetllar pels interessos dels consumidors a Catalunya reconegui el frau però decideixi posar els interessos de la companyia per damunt.
FACUA va denunciar a l’empresa en r
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