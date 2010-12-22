vendre loteria premiada pot provocar la pèrdua de més de la meitat dels diners
Com pot actuar-se davant irregularitats en participacions de Loteria premiades?
Les que donen només trenta dies per cobrar, altres els responsables dels quals indiquen ara que el nombre imprès era erroni o que han venut més participacions de les corresponents a un dècim.
FACUA.org
España-22/12/2010
FACUA – Consumidors en Acció informa sobre com pot actuar-se davant irregularitats en participacions del Sorteig Extraordinari de Loteria de Nadal premiades.
Es tracta d’aquelles que donen només quinze o trenta dies per cobrar i unes altres els responsables dels quals indiquen ara que el nombre imprès era erroni o que han venut més participacions de les corresponents a un dècim, així com les ofertes de compra que poden produir-se amb l’únic objectiu de blanquejar diners.
Tres mesos per cobrar
FACUA adverteix que les participacions de Loteria de Nadal no poden establir per al cobrament dels premis un termini inferior als tres mesos fixats en la normativa.
L’associació ha detectat la venda de participacions amb motiu del so
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