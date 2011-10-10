Competència imposa mig milió en multes per fixar preus en el raïm de Jerez
Acusa a la Junta d'Andalusia d'infringir la normativa de competència per participar en els acords, encara que no la sanciona.
FACUA.org
España-10/10/2011
La Comissió Nacional de la Competència (CNC) ha sancionat amb un total de 544.000 euros a sis organitzacions relacionades amb el sector del raïm i el most de Jerez, entre elles el Consell Regulador de les Denominacions d’Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda i Vinagre de Jerez, per haver dut a terme una pràctica concertada per fixar preus entre 1991 i 2009.
En concret, la Federació de Cellers del Marco de Jerez ha rebut la major multa, de 300.000 euros, mentre que el Consell Regulador ha estat sancionat amb 108.000 euros, va informar l’organisme en un comunicat.
També han estat multades la cooperativa Aecovi, amb 60.000 euros; l’Associació d’Empresaris Viticultors de Cadis (Asevi-Asaja), amb 30.000 euros; l’Associac
Únete gratis para acceder a este contenido