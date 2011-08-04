Competència multa a Gas Natural amb 3,27 milions per obstaculitzar la competència
La gasista es negava a tramitar les sol"licituds de canvi de subministrador realitzades a través d'enregistraments sonors.
FACUA.org
Andalucía-04/08/2011
La Comissió Nacional del Competència (CNC) ha sancionat a Gas Natural amb una multa de 3,27 milions d’euros per obstaculitzar la competència en la comercialització de gas natural per a consumidors finals, va informar l’organisme.
Amb data 2 de desembre de 2009 l’Adreça d’Investigació de la CNC va obrir un expedient sancionador contra Gas Natural per possibles pràctiques anticompetitives consistents a obstaculitzar l’accés al mercat de subministrament de gas natural mitjançant la negativa a tramitar les sol»licituds de canvi de subministrador realitzades a través d’enregistraments sonors.
Aquest expedient va tenir el seu origen en una denúncia presentada per Iberdrola, en la qual es denunciava així mateix la realització per part de Gas
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