3,6 millions d euros
Competència multa a Telecinco per no presentar el pla d'actuacions de la seva fusió amb Cuatro
La CNC considera que la cadena ha "incomplert" el termini d'un mes per prendre "les mesures necessàries per restablir les condicions de competència que l'operació alterava".
FACUA.org
España-03/08/2011
El Consell de la Comissió Nacional de la Competència (CNC) ha imposat una multa de 3,6 milions d’euros a Telecinco per «incomplir l’obligació de presentar, en el termini d’un mes, el pla d’actuacions per fer efectius els compromisos aprovats» en la resolució d’autorització de l’operació de concentració amb Cuatro.
La CNC va posar com a condició per autoritzar la fusió entre ambdues cadenes que Telecinco prengués «les mesures necessàries per restablir les condicions de competència que l’operació alterava» ja que segons el parer de la institució, d’una altra forma es «generaria una reducció de la competència efectiva en varis dels mercats afectats».
Per això Gestevisión Telecinco S.A. (actual Mediaset Esp
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