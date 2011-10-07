Competència obre expedient a la patronal de taxadores per pactar preus
Un document de Atasa detallava honoraris orientatius mínims per a la valoració de béns immobles, empreses, fusions, adquisicions, accions, maquinària, mobiliari i immobles especials.
FACUA.org
España-07/10/2011
La Comissió Nacional de Competència (CNC) ha obert un expedient sancionador a l’Associació Professional de Societats de Valoració (Atasa) per un possible acord de fixació de preus i altres condicions comercials.
L’expedient té el seu origen en la remissió d’un document de Atasa per part de l’Agència de Defensa de la Competència d’Andalusia, segons va informar aquest organisme depenent del Ministeri d’Economia.
En aquest document, elaborat al gener de 2010, s’establien honoraris orientatius mínims per a la valoració de béns immobles, empreses, fusions, adquisicions, accions, maquinària, mobiliari i immobles especials als quals podrien remetre&
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