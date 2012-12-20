Tractament per al glaucoma i la hipertensió ocular
Competència obre expedient a Pfizer per retardar l'entrada de competidors
La CNC té indicis d'una suposada "prolongació artificial" de la patent de Xalatan a Espanya.
FACUA.org
España-20/12/2012
La Comissió Nacional de la Competència (CNC) ha incoat un expedient sancionador contra Pfizer Health AB i Pfizer SLU per possibles pràctiques restrictives de la competència, segons ha indicat l’organisme en un comunicat.
L’Adreça d’Investigació de la CNC ha tingut coneixement de la possible existència de conductes prohibides per part dels laboratoris farmacèutics d’aquestes companyies, consistents a «retardar injustificadament l’entrada de medicaments amb principi actiu latanoprost competidors del medicament Xalatan».
Xalatan és un medicament indicat per a la reducció de la pressió intraocular elevada en pacients amb glaucoma d’angle obert i hipertensi&
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