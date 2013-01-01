Competència obre expedient sancionador a empreses de residus de paper per un possible càrtel
La investigació d'aquestes conductes té origen en la documentació trobada en la inspecció realitzada al juny de 2012 a la seu d'una de les empreses.
FACUA.org
España-01/01/2013
La Comissió Nacional de la Competència (CNC) ha incoat expedient sancionador contra una associació empresarial i diferents companyies associades en el sector de residus de paper per possibles acords restrictius de la competència consistents en la fixació d’un càrtel.
En concret, l’adreça d’investigació de la CNC ha obert expedient contra Unió d’empreses de Recuperació (UDER); Felip Vilelle I Fills; Fills de Demetrio Fernández; Irmasol; ISMA 2000 (ISMA); Recicab; Alba Serveis Verds; Recuperació de Papers Germans Fernández; Rua Paper Gestió; S. Solis; Utramic; Vanpac; Saica Natur Nord-est i Destrudatos.
Aquesta investigació s’ha dut a
Únete gratis para acceder a este contenido