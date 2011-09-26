Consumers International publica una guia sobre publicitat de menjada escombraries dirigides a nens
El 'Manual de monitoratge de la promoció d'aliments dirigida als nens' reflecteix l'elevat grau d'exposició al que la indústria alimentosa sotmet als menors amb productes d'alt contingut en sucres, grasses i sal.
FACUA.org
Internacional-26/09/2011
Consumers International (CI), l’organització mundial de la qual FACUA-Consumidors en Acció és membre de ple dret, ha llançat una guia dirigida als governs i a les organitzacions civils en la qual es mostren exemples de comercialització d’aliments poc saludables dirigits a nens.
Titulada com a Manual de monitoratge de la promoció d’aliments dirigida als nens (Manual for monitoringfoodmarketing to children), aquesta guia reflecteix l’elevat grau d’exposició al que la indústria alimentosa sotmet als nens amb productes d’alt contingut en sucres, grasses i sal.
CI considera que l’anàlisi del document ha de ser una referència útil per a la política de salut dels governs.
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