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Desembre, mes amb major presència de FACUA en els mitjans de tota la seva història
Ha tingut més d'1.000 aparicions en premsa escrita, xifra superada en mitjans digitals, i realitzat més de 200 entrevistes en ràdio i més de 100 en televisió.
FACUA.org
España-30/12/2010
Desembre de 2010 ha estat el mes en el qual FACUA-Consumidors en Acció ha tingut més presència en els mitjans de comunicació de tota la seva història.
Les seves accions en defensa dels drets dels consumidors han provocat durant el desembre més d’1.000 aparicions en diaris i revistes impresos, xifra que és encara major en els mitjans digitals.
Així mateix, els dirigents i portaveus de la FACUA han realitzat més de 200 entrevistes en emissores de ràdio i més de 100 en cadenes de televisió d’àmbit local, autonòmic i, fonamentalment, nacional.
Les accions de FACUA davant la crisi dels controladors aeris, la pujada de la llum i la de moment fallida Llei Sinde són els temes que han provocat més impactes en els mitjans de comunicació.
Durant el d
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