Després de la denúncia de FACUA, RTVE.es retira el vídeo de 'Entre tots' que va assegurar haver eliminat el 2014
Un jutjat de Tarragona ha condemnat a la televisió pública per un programa en què es va vulnerar el dret a la intimitat d'un menor discapacitat.
FACUA.org
España-21/07/2015
Després de la denúncia feta pública aquest matí per FACUA-Consumidors en Acció, RTVE ha eliminat per fi de la seva pàgina web el vídeo del programa Entre tots emès el 21 octubre 2013 pel qual ha estat condemnada pel jutjat número 6 de Tarragona després vulnerar els drets d’imatge i intimitat personal i familiar d’un nen amb discapacitat psíquica.
L’ens p&
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