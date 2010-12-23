Per lucrar-se amb les consultes i reclamacions
Després de les denúncies de FACUA, Indústria ordena la clausura de la línia 807 d'Iberia
Però la companyia burla la resolució substituint el telèfon prohibit per un altre número amb prefix 807.
FACUA.org
España-23/12/2010
La Secretaria d’Estat de Telecomunicacions (Setsi) ha ordenat la clausura de la línia 807 123 456 d’Iberia més d’un any després de la denúncia presentada per FACUA – Consumidors en Acció per lucrar-se il»legalment a costa de les consultes i reclamacions dels usuaris.
Però FACUA adverteix que Iberia ha burlat la resolució de la Setsi substituint el nombre denunciat pel 807 117 111. La companyia remet a aquest nombre per a qualsevol assumpte que no sigui compra de bitllets, confirmació de reserves, informació d’arribades o consulta de tarifes i reemborsaments.
La associació considera que amb això se segueix vulnerant la legislació ja que està prohibit utilitzar línies de tarificació addicional per a qualsevol assumpte relacionat amb l’a
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