Després de les vacances, arriben les reclamacions per problemes amb agències de viatges, hotels i aerolínies
FACUA informa als consumidors sobre els seus drets davant diferents tipus de deficiències o irregularitats que poden haver patit a l'estiu.
FACUA.org
España-05/09/2011
FACUA-Consumidors en Acció rep cada any un important número de reclamacions després de les vacances d’estiu contra companyies aèries, hotels i agències de viatges per deficiències o irregularitats en els seus serveis.
FACUA recomana als usuaris exigir compensacions econòmiques o la devolució d’una part dels diners abonats davant determinades irregularitats. L’associació informa sobre els drets dels consumidors que hagin patit problemes durant les seves vacances.
Cancel»lacions, retards i overbooking
FACUA recorda que si el vol pateix un retard i l’usuari arriba a la seva destinació almenys tres hores tard, té dret a una compensació d’entre 125 i 600 euros, depenent de la distància del viatge i la quantitat d’hores de ret
Únete gratis para acceder a este contenido