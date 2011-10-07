Detecten que el 8,6% del lluç que es ven a Espanya no és realment lluç
Una anàlisi realitzada sobre 150 mostres de peix de comerços de Madrid detecta espècies com el bagre vietnamita o el granader, de menor valor.
FACUA.org
España-07/10/2011
Una investigació periodística ha descobert que a Espanya hi ha qui ven lluços que realment no ho són, segons publica 20 minutos. En concret, després d’analitzar 150 mostres de mercats, petits comerços i grans superfícies, el 8,6% de les mostres no eren lluç i el 40% eren lluços d’una espècie diferent a la qual deia l’etiqueta.
El frau ha estat descobert pel Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació (CIJC, en les seves sigles en anglès). Les mostres es van prendre a Madrid, per ser el principal mercat de proveïment del peix a Espanya. Les proves es van realitzar a la Universitat d’Oviedo.
Un 8,6% de les venudes com a lluços eren altres pei
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