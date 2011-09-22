Diferències de fins al 143% en el preu de la ITV d'un turisme segons la comunitat autònoma
En motors diésel, dels 25,42 euros d'Extremadura als 61,66 de la Comunitat Valenciana.
FACUA.org
España-22/09/2011
FACUA-Consumidors en Acció ha elaborat un estudi comparatiu (veure taula) sobre les tarifes màximes de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) en les disset comunitats autònomes, imports la diferència dels quals aconsegueix el 143% en turismes de motor diésel i fins al 247% en motocicletes i ciclomotors.
L’últim estudi anual de FACUA sobre les ITV revela que el preu de les inspeccions oscil»la des dels 25,42 euros (IVA inclòs) que cobren les empreses a Extremadura per qualsevol turisme, fins als 61,66 euros que costa a la Comunitat Valenciana passar la revisió a un vehicle amb motor dièsel.
La pujada mitjana que s’ha produït pel que fa a l’any 2010 és de l’1,3%.
A aquestes tarifes, que estableixen les pròpies comunitats autònomes, cal sumar
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