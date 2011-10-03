Dinamarca aplica un impost als aliments amb greixos
Des del cap de setmana passat, els danesos paguen fins a 33 cèntims més per cada paquet de mantega per tractar de reduir les taxes d'obesitat i de malalties cardiovasculars.
FACUA.org
Europa-03/10/2011
Dinamarca ha pres una mesura pionera i s’ha convertit al primer país del món a imposar un impost addicional als productes que continguin grasses saturades perjudicials, tals com la mantega i les patates de borsa.
Des del cap de setmana passat, els danesos que vulguin menjar mantega o margarina pagaran 0,33 euros més per paquet, 0,09 euros extra per borsa de patates fregides i 0,30 euros més per cada quilo de carn picada, segons publica la cadena britànica BBC al seu web.
A més d’aquests articles, aquest impost als greixos s’aplicarà als olis, productes làctics amb alt contingut gras -com a crema batuda i crema fresca-, i tots aquells productes que continguin més del 2,3% de greix saturat, entre els quals estan també les galetes, pastissos i d
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