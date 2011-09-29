Dotzenes de detinguts en una operació contra el tràfic de medicaments en 81 països
Les autoritats han confiscat fàrmacs falsos per valor de 6,3 milions de dòlars i han tancat 13.500 pàgines web.
FACUA.org
Internacional-29/09/2011
L’agència policial internacional, Interpol, ha realitzat una operació contra el tràfic de medicaments on s’ha confiscat mercaderia, potencialment perillosa, per valor de 6,3 milions de dòlars i s’ha saldat amb la detenció o investigació de 55 persones de 81 països, segons informa EFE.
Batejada com Pangea IV, va tenir lloc entre el 20 i el 27 de setembre i va portar al tancament de 13.500 llocs en línia que es dedicaven a la venda de productes farmacèutics piratejats, va destacar Interpol en un comunicat.
Es van requisar 8.000 paquets en 48 països amb 2,4 milions de píndoles i pastilles d’antibiòtics, esteroides, tractaments contra el càncer, contra la depressió, contra l’epilèpsia, així com suplements alimentaris i productes per aprimar. </
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