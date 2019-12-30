El 65% dels consumidors desconeixen quin termini tenen per a retornar un producte comprat 'online'
Només el 27% dels enquestats per FACUA saben que la botiga ha de fer-se càrrec de les despeses de la devolució sempre que no comuniqués amb antelació que havia d'assumir-los el comprador.
FACUA.org
España-30/12/2019
El 65% dels consumidors desconeixen quin termini tenen per a retornar un producte comprat online. Una cosa directament relacionada amb el fet que nombroses empreses incompleixen l’obligació d’informar que la llei estableix el dret a desistir del contracte fins 14 dies després de rebre la compra. Així ho posa de manifest una enquesta a escala nacional realitzada per FACUA-Consumidors en Acció.
En l’enquesta han participat 4.200 consumidors de tota Espanya. S’ha efectuat entre el 13 i el 29 de desembre. El 75% dels enquestats realitza c
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