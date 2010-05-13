Enquesta
El 84% dels usuaris creu que les administracions no fan complir la Llei del tabac
FACUA demanda que els paquets de cigarrets tinguin un disseny homogeni, sense logotips i amb el protagonisme d'imatges que descriguin els efectes del tabac.
FACUA.org
España-13/05/2010
El 84% dels usuaris creu que les autoritats no controlen el compliment de la legislació per a evitar que es fumi en zones no autoritzades. Aquesta és una de les conclusions que llança una enquesta d’opinió efectuada per FACUA-Consumidors en Acció.
FACUA ha sol»licitat a la ministra de Sanitat i Política Social, Trinitat Jiménez, que els paquets de cigarrets tinguin un disseny homogeni, sense logotips o altres senyals d’identitat de les marques més enllà del seu nom i amb el protagonisme d’imatges que descriguin els efectes del tabac com les què han estat seleccionades per la Comissió Europea.
L’associació ha presentat aquest dijous la seva proposta de disseny per als paquets, similar al plantejat recentment pel govern australià, durant una roda d
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