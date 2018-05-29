Davant els jutjats Penals
El Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya interposa una denúncia contra Clíniques iDental
El COEC les acusa de suposats delictes contra la salut pública, estafa, publicitat enganyosa, lesions i contra la Seguretat Social. FACUA ja ha reclamat solucions a aquesta cadena d'establiments dentals per als afectats.
FACUA.org
España-29/05/2018
El Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatólegs de Catalunya (COEC) ha anunciat en un comunicat que ha interposat una denúncia contra Clíniques iDental davant els jutjats penals pels delictes contra la salut pública, estafa, publicitat enganyosa, lesions i contra la Seguretat Social que els responsables d’aquestes podrien haver comès.
FACUA-Consumidors en Acció ja ha reclamat a aquesta cadena d’establiments dentals que doni solucions a tots els usuaris afectats pel tancament dels seus establiments a Barcelona, Gr
Únete gratis para acceder a este contenido