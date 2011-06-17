El Congrés aprova la Llei de Seguretat Alimentària que reforça els sistemes de seguretat en els aliments
Limita també la venda d'aliments i begudes a l'escola.
FACUA.org
España-17/06/2011
El Ple del Congrés ha aprovat de forma definitiva i per unanimitat la Llei de Seguretat Alimentària i Nutrició, després de ratificar les esmenes del Senat a aquesta norma que impulsa hàbits alimentosos saludables entre la població i complementa el sistema espanyol de coordinació en matèria de seguretat alimentària.
La normativa, que va ser aprovada la passada setmana en el Senat sense amb prou feines sofrir canvis, suposa un pas avanci en la gestió de crisis alimentàries, com la qual recentment «ha danyat» als productors espanyols amb el bacteri E.Coli’, segons ha indicat la titular del Ministeri de Sanitat, Leire Pajín.
Així, ha destacat que s’ha adaptat la legislació espanyola a un nou concepte de seguretat alimentària perquè posa l’ac
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