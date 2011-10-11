El Constitucional rebutja el recurs contra els costos de transició a la competència de les elèctriques
La compensació a les companyies és una "opció política i econòmica perfectament legítima", assegura. En 1998 es va aprovar una indemnització de 6.000 milions d'euros a les elèctriques pels anomenats costos de transició a la competència (CTC).
FACUA.org
España-11/10/2011
El Ple del Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs d’inconstitucionalitat presentat per 89 diputats del Grup Socialista del Congrés dels Diputats contra la forma en què en 1998 es van aprovar diverses lleis, entre elles la que reconeix una indemnització de 6.000 milions d’euros a les elèctriques pels anomenats costos de transició a la competència (CTC).
El PSOE havia inclòs aquests CTC en un recurs més ampli contra les lleis d’acompanyament als Pressupostos Generals de l’Estat (PGE), en les quals s’aprofita per aprovar aspectes que gens tenen a veure amb els comptes públics. La denúncia anava destinada a posar «fre a la corruptela consistent en la utilització» de la ll
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