Des de l'1 de gener
El Govern català impedirà tallar la llum i el gas a persones en situació de vulnerabilitat econòmica
Per els qui formen part d'una unitat familiar amb un nivell d'ingressos igual o inferior a l'indicador de la Renda de Suficiència -a la qual cal afegir un 30% a partir del tercer membre-, que no puguin reduir el seu consum de béns i immobles, i que acreditin tenir contractats els subministraments energètics en la modalitat de tarifes socials.
FACUA.org
España-24/12/2013
El Govern català ha aprovat aquest dilluns un decret llei perquè no es pugui tallar la llum ni el gas des de novembre fins a març a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica.
Ho ha anunciat en roda de premsa després del Consell Executiu el conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, al costat del portaveu del Govern, Francesc Homs, que han explicat que entrarà en vigor l’1 de gener.
Segons el text, es podran beneficiar els qui formen part d’una unitat familiar amb un nivell d’ingressos igual o inferior a l’indicador de la Renda de Suficiència -a la qual cal afegir un 30% a partir del te
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