El jutge decreta llibertat amb càrrecs per Teddy Bautista i altres dos directius de la SGAE
El magistrat els imputa delictes continuats d'apropiació indeguda i administració fraudulenta.
FACUA.org
España-04/07/2011
El jutge de l’Audiència Nacional Pablo Ruz ha decretat la posada en llibertat sense fiança i amb càrrecs per al president executiu de la Societat Espanyola d’Autors i Editors (SGAE), Teddy Bautista, i els altres dos directius de l’entitat de gestió detinguts per la Guàrdia Civil en el marc de la investigació sobre la presumpta comissió de delictes econòmics: el director general Enrique Loras, el director econòmic i financer, Ricardo Azcoaga.
El magistrat els imputa delictes continuats d’apropiació indeguda que qualifica com «d’especial gravetat atès el valor de la defraudació» (penat amb fins a sis anys de presó) i administració fraudulenta (fins a quatre anys de presó).
A més, en el cas de Baptista</
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