El Suprem d'EEUU sentencia que la descàrrega de música no és delicte

La Societat de Compositors, Autors i Editors Ascap, que representa al 45% dels compositors d’Estats Units, no ha aconseguit aconseguir el seu propòsit d’obtenir una compensació extra del 2,5% per cada cançó descarregada de portals com Yahoo o RealNetworks, segons publica 20 minutos. Aquesta mesura s’ha vist frustrada ara que el Tribunal Suprem nord-americà ha rebutjat admetre a tràmit el recurs de la Ascap a una fallada de la cort d’apel»lacions de Nova York que ja assenyalava que la descàrrega de música no entra en la definició de reproducció pública. En aquesta sentència, la cort novaiorquesa explicava que «només existeix violació dels drets de copyright quan la música s’interpreta o s’emet públicament, no quan de manera digital<

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