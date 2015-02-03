El Suprem empara el dret de FACUA a denunciar públicament els `fraus milionaris` de Ryanair
La Sala Primera de l'alt tribunal rebutja el recurs de l'aerolínia. L'associació no vulnerar el seu honor.
FACUA.org
España-03/02/2015
La Sala Primera del Tribunal Suprem ha rebutjat el recurs de Ryanair que demanava que es condemnès a FACUA- Consumidors en Acció per denunciar públicament els seus «frausmilionaris«. Afirmar que «pren el pèl als seus passatgers» i «es burla»
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